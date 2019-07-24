Домовленості про повернення українських полонених моряків вже досягнуто — Денісова



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Людмила Денісова стверджує, що з РФ домовлено про повернення моряків додому

Денісова стверджує, що українських моряків скоро відпустять з російської в'язниці

Домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова Громадському у Щасті, під час передачі українських в’язнів з окупованої Луганщини.

«Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині», — сказала Денісова.

Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав, що йому не відомо про таку домовленість.

«Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», — сказав адвокат у коментарі Громадському.

Раніше повідомлялося, що у ФСБ передали клопотання щодо особистого зобов’язання Денісової стосовно моряків.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.