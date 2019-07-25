Моряки Зінченко та Мокряк святкують день народження в російському полоні



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Полонені українські моряки

Роману Мокряку виповнилося 33, В'ячеславу Зінченку – 21 рік

25 липня українські моряки В'ячеслав Зінченко та Роман Мокряк, які перебувають в російському полоні, святкують день народження.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні у двох військовополонених українських моряків Романа Мокряка і В'ячеслава Зінченка дні народження. Роману виповнилося 33, В'ячеславу – 21. Бажаю скоріше повернутися додому!» - написав адвокат.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.