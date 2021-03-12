Чубаров: у стратегію деокупації Криму не увійшла «низка принципових позицій Меджлісу»

Члени Меджлісу брали участь в обговоренні початкового тексту публічної частини документа, однак не всі їхні пропозиції і зауваження були враховані

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував затвердження стратегії деокупації Криму, про яку 11 березня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

Члени Меджлісу брали участь в обговоренні початкового тексту публічної частини документа, однак не всі їхні пропозиції і зауваження були враховані.

«Низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково повинні бути включені в перелік завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України та її безпечної інтеграції, в схвалений текст стратегії не увійшли», – повідомив Чубаров.

За його словами, члени Меджлісу пропонували внести до переліку завдань стратегії «захист і реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної Української держави».

«Або, скажімо, в розділ «Пріоритетні напрямки», де йдеться про передумови реінтеграції тимчасово окупованої території, ми пропонували записати «визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, яка утворюється в межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, і яка є невід’ємною складовою України», – йдеться в повідомленні.

За словами Чубарова, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що «всі висловлені нами пропозиції можуть бути деталізовані і взяті в роботу при розробці Кабінетом міністрів України плану заходів щодо реалізації стратегії деокупації Криму».

«Шкода, що у схваленій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом? І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу?» – зазначив голова Меджлісу.

У РНБО заяву Чубарова не коментували.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

Робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.