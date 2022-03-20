Цифри значно вищі. ООН назвала кількість жертв війни серед мирних жителів

ООН підтвердила смерть майже 850 мирних мешканців України

У період із 24 лютого по 18 березня через військову агресію Росії проти України загинули щонайменше 847 цивільних людей, ще 1399 дістали поранення. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За даними організації, серед 847 вбитих 55 чоловіків, 119 жінок, 7 дівчаток і 21 хлопчик, а також 36 дітей та 509 дорослих, стать яких поки що невідома.

Серед 1399 поранених — 142 чоловіки, 107 жінок, 18 дівчаток та 9 хлопчиків, а також 51 дитина та 1072 дорослих, стать яких поки що невідома.

У Донецькій та Луганській областях ООН нарахувала 240 убитих та 728 поранених, на території, підконтрольній уряду — 187 убитих та 547 поранених.

«Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з великою площею поразки, у тому числі обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів», — зазначили в ООН.

Водночас УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають підтвердження. В першу чергу, це стосується Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри підтверджуються та не включені до наведеної статистики.

Як повідомлялося, в Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини.

19 березня Офіс генерального прокурора повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій агресора загинули 112 дітей та понад 140 поранені.