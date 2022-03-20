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    Події в Україні

    Окупанти зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки за добу, загинули двоє дітей

    Рятувальники займалися ліквідацією пожеж, розбирали завали - Окупанти зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки за добу, загинули двоє дітей
    Рятувальники займалися ліквідацією пожеж, розбирали завали
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Від обстрілів постраждали навчальний заклад в Рубіжному, об'єкти інфраструктури

    У Рубіжному і Сєвєродонецьку Луганської області за минулу добу в результаті російських обстрілів були зруйновані 24 житлових будинки. Загинули три людини, з них двоє – діти. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Він зазначив, що через удари окупантів протягом 19 березня в цих містах пошкоджені або зруйновані близько 30 об'єктів, з них 12 багатоквартирних і 12 приватних житлових будинків, навчальний заклад в Рубіжному, складські, господарські споруди, об'єкти інфраструктури.

    Гайдай розповів, що під час обстрілів у Рубіжному загинули три людини, з них двоє дітей, постраждали двоє (одна дитина).

    Рятувальники займалися ліквідацією пожеж, розбирали завали, були врятовані 7 жителів області.

    Зараз в Луганській області 23 населених пункти залишаються повністю без газопостачання, 7 – частково, всього близько 35 тисяч абонентів. Без світла – 26 населених пунктів повністю, 12 частково, всього 98 364 споживачів, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

    «Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти 19 березня обстріляли житловий будинок у Рубіжному на Луганщині. Дві дитини та жінка загинули під завалами.

    Як повідомлялося, у Луганській області 19 березня з 9-ї ранку мали припинити вогонь, щоб почалася евакуація, із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

    18 березня внаслідок потужних обстрілів російською окупаційною армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної Луганської області пошкоджено близько 54 об’єктів.

    Зокрема, зруйновано 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

    Нагадаємо, на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

    У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли лікарню, загалом випустили десять снарядів.

    Читайте також: Рашисти обстріляли лікарню на Луганщині
    Теги: росія окупанти діти війна ТЕЦ рятувальники Україна будинок жінка окупація час Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували у Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки за добу, загинули двоє дітей