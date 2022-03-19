Кількість жертв війни в Києві зростає: столична влада назвала цифри

18 березня житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами

18 березня житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами

Серед загиблих у результаті обстрілів столиці є діти

У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини. Про це повідомляє Київська міська військово-цивільна адміністрація.

За цей час отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

18 березня повідомлялося, що у столиці з 24 лютого загинуло 222 людини. З них 60 – мирні громадяни. Серед загиблих – четверо дітей.

Київська влада закликала містян не порушувати норми комендантської години, не виходити без крайньої потреби з дому і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Святошинський район Києва. В результаті ракетного обстрілу загинула одна людина, троє постраждали, зокрема дитина.

18 березня російські окупанти знову обстріляли Святошинський район Києва.

Також 18 березня вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.



