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    Події в Україні

    Росії не вдалося взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка

    Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил - Росії не вдалося взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка
    Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил
    фото з відкритих джерел

    Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей перших днів війни

    Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування військ. Про це йдеться у звіті військової розвідки Великої Британії.

    Як зазначається, отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей перших днів війни. Після провалу Росія почала більше покладатися на резервні озброєння та намагається обстрілювати українську територію з «відносно безпечного» повітряного простору РФ.

    Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил та протиповітряної оборони.

    Нагадаємо, у суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.

    За попередню добу знищено 12 одиниць ворожої авіації.

    Напередодні знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео).

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Росії не вдалося взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка