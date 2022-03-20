Росії не вдалося взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка

Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей перших днів війни

Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування військ. Про це йдеться у звіті військової розвідки Великої Британії.

Як зазначається, отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей перших днів війни. Після провалу Росія почала більше покладатися на резервні озброєння та намагається обстрілювати українську територію з «відносно безпечного» повітряного простору РФ.

Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.

За попередню добу знищено 12 одиниць ворожої авіації.

Напередодні знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео).

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