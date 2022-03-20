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    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)

    Папа Римський побував у палатах для маленьких пацієнтів - Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)
    Папа Римський побував у палатах для маленьких пацієнтів
    фото: Vatican News

    У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей

    Увечері 19 березня Папа Римський Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні Bambino Gesù і відвідав відділення, в якому госпіталізовані діти, що прибули з України. Про це повідомляє Vatican News.

    На цей час у відділеннях лікарні перебувають 19 дітей, а загалом від початку війни їх прибуло приблизно 50. Йдеться про пацієнтів з різними недугами (онкологічні, неврологічні та інші), що втекли в перші дні війни, також є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

    Папа Римський побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів.

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    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)
    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)
    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)
    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)
    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)
    фото: Vatican News

    Нагадаємо, Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні.

    Також Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами для киян.

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    Теги: росія окупанти діти Папа Римський війна Ватикан лікарня Україна окупація #stoprussia
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    Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)