Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото)

У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей

Увечері 19 березня Папа Римський Франциск прибув до ватиканської педіатричної лікарні Bambino Gesù і відвідав відділення, в якому госпіталізовані діти, що прибули з України. Про це повідомляє Vatican News.

На цей час у відділеннях лікарні перебувають 19 дітей, а загалом від початку війни їх прибуло приблизно 50. Йдеться про пацієнтів з різними недугами (онкологічні, неврологічні та інші), що втекли в перші дні війни, також є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

Папа Римський побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів.

Нагадаємо, Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні.

Також Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами для киян.

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