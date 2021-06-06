Цигаркових контрабандистів на румунському кордоні затримували із стріляниною (фото)

Прикордонники перехопили 20 тисяч пачок сигарет та квадроцикл

Одразу три спроби контрабандного переміщення цигарок до сусідньої Румунії припинили припинили прикордонники Чернівецького загону. Про це інформує Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook.

«Виявили правопорушників учора та сьогодні на світанку військовослужбовці відділу «Фальків», «Селятин» та «Красноїльськ», в тому числі і за допомогою випереджальної інформації офіцерів внутрішньої та власної безпеки ДПСУ» – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що усі групи пачкарів (як називають цигаркових контрабандистів) довелося переслідувати з попереджувальними пострілами. Втікаючи вони кидали свої баули. Всього прикордонники запобігли переміщенню у трьох випадках 16, 15 та 4 ящиків сигарет загальною кількістю майже 20 тисяч пачок. В одному з цих випадків охоронці кордону виявили ще й квадроцикл з сигаретами. Усі тютюнові вироби були без акцизних марок.

«Пошуки правопорушників тривають, сигарети буде передано до ДФС», – говориться в повідомленні.

Варто зазначити, що з початку цього року на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону виявлено близько1000 ящиків тютюнових виробів, з них майже 900 ящиків поза пунктами пропуску. Загальна сума виявленого курива цьогоріч на цій ділянці становить понад 21 мільйон гривень.

Раніше повідомлялось, що у Новоселицькому районі Чернівецької області за 30 кілометрів від кордону з Румунією прикордонники виявили літальний апарат, на якому чотири українці готувались доставити шість ящиків сигарет до Румунії.