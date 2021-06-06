  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Цигаркових контрабандистів на румунському кордоні затримували із стріляниною (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пошуки правопорушників тривають, сигарети буде передано до ДФС - Цигаркових контрабандистів на румунському кордоні затримували із стріляниною (фото)
    Пошуки правопорушників тривають, сигарети буде передано до ДФС
    Фото: Державна прикордонна служба

    Прикордонники перехопили 20 тисяч пачок сигарет та квадроцикл

    Одразу три спроби контрабандного переміщення цигарок до сусідньої Румунії припинили припинили прикордонники Чернівецького загону. Про це інформує Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Цигаркових контрабандистів на румунському кордоні затримували із стріляниною (фото)
    Цигаркових контрабандистів на румунському кордоні затримували із стріляниною (фото)

    «Виявили правопорушників учора та сьогодні на світанку військовослужбовці відділу «Фальків», «Селятин» та «Красноїльськ», в тому числі і за допомогою випереджальної інформації офіцерів внутрішньої та власної безпеки ДПСУ» – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що усі групи пачкарів (як називають цигаркових контрабандистів) довелося переслідувати з попереджувальними пострілами. Втікаючи вони кидали свої баули. Всього прикордонники запобігли переміщенню у трьох випадках 16, 15 та 4 ящиків сигарет загальною кількістю майже 20 тисяч пачок. В одному з цих випадків охоронці кордону виявили ще й квадроцикл з сигаретами. Усі тютюнові вироби були без акцизних марок.

    «Пошуки правопорушників тривають, сигарети буде передано до ДФС», – говориться в повідомленні.

    Варто зазначити, що з початку цього року на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону виявлено близько1000 ящиків тютюнових виробів, з них майже 900 ящиків поза пунктами пропуску. Загальна сума виявленого курива цьогоріч на цій ділянці становить понад 21 мільйон гривень.

    Раніше повідомлялось, що у Новоселицькому районі Чернівецької області за 30 кілометрів від кордону з Румунією прикордонники виявили літальний апарат, на якому чотири українці готувались доставити шість ящиків сигарет до Румунії.

    Читайте також: З’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО

    Теги: прикордонники ДФС Держприкордонслужба РНБО санкції Румунія тютюнові вироби українці Україна Чернівецька область кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цигаркових контрабандистів на румунському кордоні затримували із стріляниною (фото)