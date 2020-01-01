Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня



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Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що 31 грудня в Україну в'їхало 95 тис. людей, а виїхало 80 тис.

Кордон України 31 грудня перетнули 175 тис. людей. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

Зазначається, що 31 грудня в Україну в'їхало 95 тис. людей, а виїхало 80 тис.

Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тис. транспортних засобів.

Також за минулу добу прикордонники відмовили в пропуску 100 особам, з них 20 потенційним нелегальним мігрантам, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

Держприкордонслужба попереджала про черги автомобілів на кордоні з Польщею перед новорічними та різдвяними святами.

Нагадаємо, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. На нічну зміну заступили 2040 силовиків. Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадську безпеку нашими громадянами.