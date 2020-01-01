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    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня

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    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня
    Фото: dpsu.gov.ua

    Зазначається, що 31 грудня в Україну в'їхало 95 тис. людей, а виїхало 80 тис.

    Кордон України 31 грудня перетнули 175 тис. людей. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що 31 грудня в Україну в'їхало 95 тис. людей, а виїхало 80 тис.

    Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тис. транспортних засобів.

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    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня
    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня
    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня
    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня
    Держприкордонслужба повідомила, скільки людей перетнули кордон України 31 грудня
    Фото: dpsu.gov.ua

    Також за минулу добу прикордонники відмовили в пропуску 100 особам, з них 20 потенційним нелегальним мігрантам, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

    Держприкордонслужба попереджала про черги автомобілів на кордоні з Польщею перед новорічними та різдвяними святами.

    Нагадаємо, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. На нічну зміну заступили 2040 силовиків. Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадську безпеку нашими громадянами.

    прикордонники Держприкордонслужба Україна кордон
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