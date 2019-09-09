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    Україна накопичила на зиму рекордну кількість газу

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    Україна накопичила на зиму рекордну кількість газу

    За добу в ПСГ України було закачано 78,01 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України збільшився до 18,809 млрд куб. м, повідомляє пресслужба АТ Укртрансгазу.

    «Зараз у «підземках» вже понад 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів у сховищах за останні сім років», - йдеться в повідомленні.

    У компанії відзначають, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу на добу, і накопиченого запасу буде досить, щоб пройти найближчий опалювальний сезон.

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    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 78,01 млн куб. м газу.

    З ПСГ України газ протягом звітниої доби не відбирався.

    При цьому в даних за 7 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,51 млн куб. м, з Угорщини - 19,08 млн куб. м, з Польщі - 6,99 млн куб. м газу.

    Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 60%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

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