Україна накопичила на зиму рекордну кількість газу



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За добу в ПСГ України було закачано 78,01 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України збільшився до 18,809 млрд куб. м, повідомляє пресслужба АТ Укртрансгазу.

«Зараз у «підземках» вже понад 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів у сховищах за останні сім років», - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначають, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу на добу, і накопиченого запасу буде досить, щоб пройти найближчий опалювальний сезон.

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 78,01 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітниої доби не відбирався.

При цьому в даних за 7 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,51 млн куб. м, з Угорщини - 19,08 млн куб. м, з Польщі - 6,99 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 60%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.