Тристоронні газові переговори відбудуться 19 вересня



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Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту

Газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«За даними джерел, газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбудеться у Брюсселі 19 вересня», - написав Джозвяк.

Gas trialogue between the European Commission, #Ukraine and #Russia in Brussels on 19 Sep according to sources — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 сентября 2019 г.

Минулого тижня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем, під час якої йшлося в тому числі про підготовку до тристоронніх переговорів.

В уряді заявили, що наразі ведеться активна робота щодо вибору моделі анбандлінгу НАК «Нафтогаз Україна» та підготовка до тристоронніх газових переговорів за участю Росії і ЄС.

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

Наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.