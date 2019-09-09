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    Тристоронні газові переговори відбудуться 19 вересня

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    Тристоронні газові переговори відбудуться 19 вересня

    Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту

    Газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.

    Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «За даними джерел, газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбудеться у Брюсселі 19 вересня», - написав Джозвяк.

    Минулого тижня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем, під час якої йшлося в тому числі про підготовку до тристоронніх переговорів.

    В уряді заявили, що наразі ведеться активна робота щодо вибору моделі анбандлінгу НАК «Нафтогаз Україна» та підготовка до тристоронніх газових переговорів за участю Росії і ЄС.

    Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

    Наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.

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