Тристоронні газові переговори відбудуться 19 вересня

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту

Газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«За даними джерел, газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбудеться у Брюсселі 19 вересня», - написав Джозвяк.

Gas trialogue between the European Commission, #Ukraine and #Russia in Brussels on 19 Sep according to sources