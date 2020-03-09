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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту рекордно обвалилися

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    Ціни на нафту рекордно обвалилися

    Сталося найбільше падіння ціни на нафти з 1991 року

    У понеділок, 9 березня, ціни на нафту у світі обвалилися на 30%. Про це повідомляє агенція новин dpa.

    Вартість бареля нафти (159 літрів) марки Brent, яку видобувають у Північному морі, склала $32,83. Це - на $12,44 нижче, ніж ціна на цю ж нафту станом на 6 березня.

    Ціна американської сирої нафти сорту WTI також знизилася на $12,44 до $28,84. Аналітики зауважують, що це найбільше відсоткове падіння на ринку нафти після війни в Перській затоці 1991 року.

    Причиною обвалу цін стали невдалі переговори між нафтовидобувними країнами ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти. - Ред.), до яких, зокрема, належать Росія та Саудівська Аравія. Члени ОПЕК+ не змогли домовитися про скорочення обсягів нафтовидобутку. На цьому, зокрема, наполягала Саудівська Аравія. Натомість Росія рішуче виступала проти зменшення видобутку.

    Після провалу переговорів представник Ер-Ріяду заявив, що Саудівська Аравія готова наростити видобуток сировини до 10-11 мільйонів барелів на добу в квітні. У свою чергу, національна енергетична компанія цієї країни Saudi Aramco оголосила про зниження офіційної роздрібної ціни на всі сорти нафти і для всіх замовників.

    Тим часом поширення коронавірусу зменшило обсяги закупівлі нафти Китаєм. Ця країна є найбільшим імпортером цієї корисної копалини, зауважує агенція новин Reuters. Крім того поширення коронавірусу в інших країнах посилили занепокоєння, що попит на нафту в цьому році знизиться. 

    На тлі поширення коронавірусу та зниження ціни на нафту ціна на золото піднялася до найвищого рівня з 2013 року.

    Джерело: DW

    нафта Китай ОПЕК ціни Саудівська Аравія коронавірус
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