Нафта дорожчає через зниження запасів у США



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Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці 12 серпня зросли в ціні на 0,22%, до $41,70 за барель

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $44,65 за барель, що на 0,34% вище за ціну на закриття попередньої сесії

Ціни на нафту сьогодні, 12 серпня, ростуть після публікації даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів «чорного золота» в США за минулий тиждень. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 12 серпня склала $44,65 за барель, що на 0,34% вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 серпня ці контракти подешевшали на 1,1%, до $44,5 за барель.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці 12 серпня зросли в ціні на 0,22%, до $41,70 за барель. Напередодні вартість цих контрактів знизилася на 0,8%, до $41,61 за барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США на тижні, що завершився 7 серпня, скоротилися на 4,4 млн барелів, запаси бензину - на 1,3 млн барелів, дистилятів - на 2,9 млн барелів. Міністерство енергетики США оприлюднить щотижнева доповідь про запаси увечері 12 серпня.

Експерти, опитані агентством S & P Global Platts, в середньому очікують, що статистика покаже зниження запасів нафти минулого тижня на 4,7 млн барелів. Згідно з їхнім прогнозом, запаси бензину скоротилися на 2,1 млн барелів, дистилятів - на 100 тис. барелів.

Як повідомлялося 11 серпня, нафта почала дорожчати на тлі очікування масштабного стимулювання економіки США.

Нагадаємо, на початку серпня, ціни на нафту знизилися через побоювання зменшення попиту на тлі зростання захворювань коронавірусом.