Правкою Геруса з імпорту електроенергії ми завдаємо удару по власній енергетиці, - нардеп



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Сергій Соболєв вважає, що відновлення імпорту електроенергії з РФ пов'язаний з низьким рівнем компетентності представників влади

Відновлення імпорту електроенергії з РФ пов’язано з бізнес-інтересами окремих людей, - Соболєв

Зростання імпорту електроенергії з Росії – це удар по вітчизняній енергетиці та економіці.

Про це заявив народний депутат України Сергій Соболєв.

«Це удар по нашій власній енергетиці. Коли ми починаємо скорочувати наші потужності, а ми чудово розуміємо, далі це питання валютної виручки, далі це питання робочих місць для наших шахтарів, для наших енергетиків. Тобто, я думаю, що це шлях, який заведе в прірву цей уряд». – сказав Соболєв.

На його думку, відновлення імпорту електроенергії з РФ пов’язано з бізнес-інтересами окремих людей, а також з низьким рівнем компетентності представників влади.

Нагадаємо, з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса» почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу. Медіа-директор асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна раніше повідомляла, що через зростання імпорту електроенергії з Росії обмежили потужність енергоблоку ХАЕС до 780 Мвт на невизначений час.