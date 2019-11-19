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    Стало відомо, яку інфляцію прогнозує Україні Світовий банк

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    Стало відомо, яку інфляцію прогнозує Україні Світовий банк

    Світовий банк прогнозує інфляцію 6,4% в 2019 році і 5,5% у 2020 році

    Світовий банк прогнозує інфляцію (на кінець періоду) 6,4% в 2019 році та 5,5% в 2020 році. Про це свідчать дані Світового банку.

    Зростання цін в 2021 році прогнозується на рівні 5%.

    Зовнішній борг в поточному році, згідно з прогнозом Світового банку, може становити 76,4% ВВП, в 2020 - 71,5% ВВП, в 2021 - 69,6% ВВП.

    Державний і гарантований борг може становити 51,7% ВВП в 2019 році, 54,6% і 55,3% ВВП відповідно в 2020 і 2021.

    Експорт в поточному році може зрости на 1,8%, а імпорт - на 8,4%, в 2020 - на 2,2% і 6% відповідно, а в 2021 - 2,6% і 5% відповідно.

    Зазначимо, Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП України з 2,7% до 3,6% в 2019 році.

    Як повідомлялось, Світовий банк зафіксував зниження бідності в УкраїніРівень бідності, згідно з національною методологією Світового банку, для України у 2019 році знизиться з 16,8% в 2018 році до 14,5% в у 2019 році. 

    борг експорт імпорт Світовий банк ВВП Україна
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