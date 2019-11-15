«Поправка Геруса» реалізує стратегію Росії – не допустити входження України в загальноєвропейську енергосистему, - експерт



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Експерт зазначив, що входження України в континентальну енергосистему протирічить доктрині економічної безпеки РФ

У Кремля є два роки для того, щоб відсікти Україну від інтеграції в загальноєвропейську енергосистему, - Кулик

Росія прагне не допустити входження України в загальноєвропейську енергосистему ENTSO-E і це забезпечує «поправка Геруса», що дозволила відновити імпорт струму з РФ.

Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик на своїй сторінці в Facebook.

«У Кремля є два роки для того, щоб відсікти Україну від інтеграції в загальноєвропейську енергосистему ENTSO-E. Кінцевий термін виконання Україною заходів каталогу вимог для приєднання ОЕС країни до енергосистеми континентальної Європи настає в липні 2022 року. Сама синхронізація запланована на 2023 рік. Перед тим Україна має від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі і майже рік функціонувати в ізольованому від СНД режимі», - написав Кулик.

Експерт зазначив, що входження України в континентальну енергосистему протирічить доктрині економічної безпеки РФ, окрім того, Кремль має намір захопити український енергоринок, щоб отримати можливість здійснювати політичний тиск на Україну.

«Щодо енергосистеми України задум росіян приблизно такий – максимально скористатися поправкою Андрія Геруса задля збільшення своєї частки на ринку. Важко не погодитися з представницею Українського ядерного клубу Ольгою Кошарною, яка заявила, що Росія готова свою електроенергію навіть безкоштовно давати, аби посадити Україну на гачок», - написав Кулик.

На думку експерта, саме демпінг може стати основною зброєю «Інтер РАО», яка здійснює експорт електроенергію в Україну. За його оцінками, в короткостроковому періоді це буде сприяти зменшенню цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», проте це вдарить по українським енергокомпаніям.

«Зворотною стороною є зменшення виробництва українськими генеруючими компаніями та встановлення катастрофічних для них цінових умов роботи (що в середньостроковій перспективі потягне за собою їхній технічний занепад)», - наголосив Кулик.

Він звернув увагу, що протягом останніх двох тижнів відбувається суттєве зростання обсягів імпорту російської електроенергії, а в ніч з 4 на 5 листопада рекордний російський імпорт призвів до штучного обмеження роботи українських електростанцій.

Як наслідок, 13 листопада ціна електроенергії на РДН впала до 918,8 грн за МВт-годину.

«Зрозуміло, що за такою ціною значна частина генерації працювати не буде. В результаті значна частина нашої енергогенерації буде спочатку законсервована, а потім й взагалі виведена з експлуатації», - прогнозує Кулик.

На його думку, за таких умов енергосистема України виявиться нездатною від’єднатись від російської у 2022 році через неспроможність працювати в автономному режимі.

«В результаті вийде так, що в 2022 році Україна не зможе розсинхронізуватися з РФ та Білоруссю не тільки з міркувань ціни електроенергії, а й через технологічну неможливість забезпечити себе електроенергією в умовах автономного функціонування. Профіцит генеруючих потужностей, який є сьогодні, вже за два роки може перетворитися на стійкий дефіцит», - вважає Кулик.

Нагадаємо, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу. Керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук 7 листопада визнав, що через імпорт електроенергії з РФ, який став можливий завдяки «поправці Геруса», довелось обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях.