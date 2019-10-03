Поправка Геруса щодо імпорту електроенергії була ухвалена з порушенням процедур Ради, - нардеп



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Система перетоку електроенергії з Білорусі, по суті це російська електроенергія, бо Білорусь працює з Росією в паралель - експерт

НКРЕКП була проти цієї поправки Геруса, - Кучеренко

Поправка голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса, якою дозволили імпорт електроенергії, була ухвалена з порушенням Регламенту Верховної Ради.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в коментарі журналісту.

«На превеликий жаль, коли приймали цю правку в абсолютно інший закон, було порушено все, що можливо, процедури. І я на сьогодні знаю, що Національна комісія з регулювання енергетики була проти цієї правки, якби її запитали. Я знаю, що не була вона погоджена відповідним чином. І що в результаті? Система перетоку з Білорусі побудована, по суті це російська електроенергія. Бо Білорусь працює з Росією в паралель. І одразу з'явилася інформація, що законтрактована російська електроенергія, яка перетоком через Білорусь заходить і вже пішли перші контракти. Першою, наскільки мені відомо, стала дочірня компанія НЕК «Нафтогаз». Другі, як сьогодні стало відомо, це якісь компанії, афілійовані з відповідними власниками металургійних комбінатів», - сказав Кучеренко.

На думку депутата, Росія здатна постачати електроенергію за демпінговим цінам, щоб зруйнувати вітчизняну генерацію та збільшити енергозалежність України.

«Росія на сьогодні – абсолютно неринкова країна, і вони можуть демпінгувати для того, щоб боротися по суті з нашою генерацією. І сьогодні російську електроенергію ми запускаємо і відсуваємо «Енергоатом», і відсуваємо наші теплові станції. Це дуже небезпечна логіка - гратися з російською електроенергією. У нас доктрина, навпаки, інтегруватися з європейською енергосистемою, а ми в результаті робимо крок назад і інтегруємося з російською електроенергією», - пояснив Кучеренко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ.

За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Низка енергроекспертів розцінити початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та майбутній інструмент тиску з боку Кремля на українську владу.