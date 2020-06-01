Covid-19: більше ста науковців ставлять під сумнів дослідження щодо шкідливості «Плаквенілу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автори резонансного дослідження не поспішають із розкриттям даних, які лягли в основу публікації щодо шкідливості гідроксихлорохіну Фото DW

Вчені у всьому світі просять надати повну інформацію, якою користувалися автори резонансного дослідження. Автори ж не поспішають із розкриттям даних

Понад 100 вчених у відкритому листі висловили занепокоєння з приводу результатів дослідження щодо застосування гідроксихлорохіну (діюча речовина «Плаквенілу») та хлорохіну для лікування коронавірусної хвороби - публікації, яка призвело до призупинення клінічні випробування цих препаратів.

Опубліковане минулого тижня в The Lancet, широкомасштабне дослідження констатувало, що протималярійні ліки можуть бути небезпечними для людей із важким перебігом Covid-19, оскільки збільшують ризик порушення серцевих ритмів і можуть навіть призвести до смерті.

Вчені у всьому світі просять дослідницьку групу на чолі з професором з Гарвардського університету Мандіпом Мехра надати повну інформацію, якою науковці користувалися під час дослідження, для подальшого аналізу та незалежного академічного огляду. Зокрема, вони прохають надати для вивчення велику базу даних - що складається з 96 тис. пацієнтів з Covid-19 на шести континентах - яка стала основою дослідження.

Вчений з Колумбійського університету Джеймс Тодаро – один із тих, хто сумнівається у шкідливості гідроксихлорохіну

Поки автори відмовилися оприлюднювати основні дані, а вчені, хвилюються, що результати дослідження могли викривити кілька неточностей. Зокрема, є стурбованість щодо середньодобових доз гідроксихлорохіну, а також анамнезів хворих.