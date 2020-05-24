На Буковині за день виявили понад пів сотні хворих на коронавірус



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Загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку складає 3083 осіб

Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною

Чернівецький обласний лабораторний центр у понеділок дослідив 300 нових зразків на Covid-19. У результаті коронавірус підтвердили ще у 55 осіб. За попередню добу в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною. Сьогодні, 24 травня, обласний лабораторний центр дослідив 300 зразків. 55 із них виявилися позитивними», — повідомив голова ОДА.

«Таким чином, загальна кількість недужих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку складає 3083 осіб», — додав Осачук.

Він зазначив, що шість мешканців області сьогодні здолали Covid-19.

«Вони двічі отримали негативний результат тесту», — пояснив очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, на Буковині за минулу добу, 23 травня, померли п’ятеро осіб із коронавірусом чи підозрою на нього. Всі мали важку форму пневмонії.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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До слова, 21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.