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    Здоров'я

    Covid-19 на Буковині: загальна кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб

    • Розсилка
    Covid-19 на Буковині: загальна кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб

    За добу в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19

    Кількість хворих коронавірусом у Чернівецькій області з початку епідемії перевищила 3 тисячі осіб.

    Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За добу в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих з початку епідемії склала 3027 особи.

    Також за добу в області від коронавірусу одужали 15 осіб, всього з початку епідемії - 797.

    21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

    Чернівецька область Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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