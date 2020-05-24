Covid-19 на Буковині: загальна кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб



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За добу в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19

Кількість хворих коронавірусом у Чернівецькій області з початку епідемії перевищила 3 тисячі осіб.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За добу в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19. Загальна кількість хворих з початку епідемії склала 3027 особи.

Також за добу в області від коронавірусу одужали 15 осіб, всього з початку епідемії - 797.

21 травня Чернівці відвідали троє міністрів, – Арсен Аваков, Максим Степанов, Олег Немчінов.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.