На Буковині сьогодні припиняють діяти «карантинні» блокпости



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Блокпости діяли у селі Оршівці Кіцманського району, у Вижниці, в Новодністровську, в селі Атаки на Хотинщині та у селі Звенячин Заставнівського району

У Чернівецькі області діяли п'ять карантинних блокпостів

У Чернівецькій області сьогодні припиняють діяти «карантинні» блокпости, що розташовані на межі Буковини із сусідніми областями. Такі нововведення передбачає протокол обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки №30 від 22 травня, пише molbuk.ua

Зокрема, у документі зазначається, що п’ять карантинних пунктів пропуску діють до 25 травня.

Блокпости працювали у селі Оршівці Кіцманського району, у Вижниці, в Новодністровську, в селі Атаки на Хотинщині та у селі Звенячин Заставнівського району.

Загалом станом на 25 травня у Чернівецькій області зафіксовано 3083 людини хворих коронавірусом, з них 804 людини одужали.

Як повідомлялося, з 25 травня в Україні розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом. Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.