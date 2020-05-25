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    Суспільство

    На Буковині сьогодні припиняють діяти «карантинні» блокпости

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    Блокпости діяли у селі Оршівці Кіцманського району, у Вижниці, в Новодністровську, в селі Атаки на Хотинщині та у селі Звенячин Заставнівського району - На Буковині сьогодні припиняють діяти «карантинні» блокпости
    Блокпости діяли у селі Оршівці Кіцманського району, у Вижниці, в Новодністровську, в селі Атаки на Хотинщині та у селі Звенячин Заставнівського району

    У Чернівецькі області діяли п'ять карантинних блокпостів

    У Чернівецькій області сьогодні припиняють діяти «карантинні» блокпости, що розташовані на межі Буковини із сусідніми областями. Такі нововведення передбачає протокол обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки №30 від 22 травня, пише molbuk.ua

    Зокрема, у документі зазначається, що п’ять карантинних пунктів пропуску діють до 25 травня.

    Блокпости працювали у селі Оршівці Кіцманського району, у Вижниці, в Новодністровську, в селі Атаки на Хотинщині та у селі Звенячин Заставнівського району.

    Загалом станом на 25 травня у Чернівецькій області зафіксовано 3083 людини хворих коронавірусом, з них 804 людини одужали.

    Як повідомлялося, з 25 травня в Україні розпочався другий етап пом’якшення карантину.

    Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом.  Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

     

    Рівненщина Чернівецька область карантин коронавірус
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