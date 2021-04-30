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    Covid-19 в Україні: За добу понад 10 тисяч нових хворих

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях - Covid-19 в Україні: За добу понад 10 тисяч нових хворих
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях
    Фото з відкритих джерел

    Кількість нових інфікованих зменшилась у порівнянні з минулою добою

    Станом на 30 квітня 2021 року в Україні зафіксовано 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінціу Facebook.

    Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3 117 осіб;
    • летальних випадків – 307;
    • одужало – 20 192 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 90 101 (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

    73 376 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 069 537 осіб;
    • одужало – 1 655 525 осіб;
    • летальних випадків – 44 085;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 418 779.

    702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Нагадаємо, станом на ранок 29 квітня в Україні зареєстрували 11 627 нових випадків Covid-19, що на 2037 випадків більше, ніж за минулу добу

    В Національній академії наук вважають, що Україна пройшла пік смертності від Covid-19.


    Теги: статистика Максим Степанов хвороби коронавірус
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