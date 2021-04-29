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    Німеччина встановила рекорд вакцинації за добу: мільйон щеплень

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    Один з центрів з вакцинації у Берліні - Німеччина встановила рекорд вакцинації за добу: мільйон щеплень
    Один з центрів з вакцинації у Берліні
    Фото: dpa

    Першу дозу вакцини в країні отримали вже 25,9% населення, а обидві дози – 7,5%

    У Німеччині встановили новий рекорд за темпами вакцинації, зробивши за один день понад один мільйон щеплень. Про це заявив федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

    «У нас два нових рекорди: вперше за один день отримали щеплення більше 1% населення. І з трохи менше 1,1 млн зроблених щеплень це також новий добовий рекорд», – повідомив міністр.

    За його словами, принаймні першу дозу вакцини в країні отримали вже 25,9% населення, а обидві дози – 7,5%.

    Ще тиждень тому кількість вакцинованих першою дозою складала близько 21%.

    Чисельність населення Німеччини становить орієнтовно 83,2 млн осіб.

    Раніше нові противірусні обмеження набули чинності в Німеччині. Нові обмеження можна буде задіяти повсюдно автоматично при рівні заражень понад 100 нових випадків на тиждень на 100 тис. осіб. Якщо заражень буде більше 165 на 100 тис. осіб, то знову закриють школи і дитячі садки, які і так працюють з неповним завантаженням. Обмеження передбачають заборону на вихід із дому з 21.00 до 05.00 місцевого часу, гуляти в цей час дозволять тільки власникам собак. Німеччина припиняє приймати приїжджих, за винятком громадян ФРН, з Індії, де ситуація з коронавірусом серйозно загострилася.

    Також у Європі готові розпочати вакцинувати дітей від Covid-19. План з вакцинації дітей полягає в тому, щоб поступово зменшувати вікові рамки: чим молодша дитина, тим менше потрібно дозування.

    До слова, завтра до Києва прилетить нова партія вакцини CoronaVac.

    Крім того, Польща пообіцяла поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

    Теги: ЄС здоров'я Німеччина рекорд щеплення вакцинація населення коронавірус
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