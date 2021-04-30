ВООЗ закликає країни Європи не поспішати послаблювати карантин

Зараз лише 16% населення Європи отримали щонайменше першу дозу вакцини від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що такий сценарій, як в Індії, не повинен повторитися в європейських країнах

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла країни Європи від швидкого послаблення карантинних обмежень, адже це потенційно може викликати нову хвилю коронавірусу. Про це пише The Guardian.

Глава підрозділу ВООЗ в Європі Ханс Клюге заявив, що послаблення карантину, коли з'явилися більш заразні штами коронавірусу, а охоплення вакцинацією все ще низький, може привести до «ідеального шторму в будь-якій країні».

«Ситуація в Індії може статися де завгодно», – додав він.

Глава європейського підрозділу ВООЗ зазначив, що попри те, що кількість нових випадків захворювання в регіоні «значно знизилася» минулого тижня вперше за два місяці, рівень інфекції по всьому регіону «залишається надзвичайно високим».

Клюге зазначив, що на сьогодні вакцинація від коронавірусу просувається по всьому європейському регіону: 16% населення отримали першу дозу, а 7% повністю щеплені.

«Там, де рівень вакцинації в групах високого ризику найбільш високий, кількість госпіталізацій знижується, а смертність падає. Вакцини рятують життя. Але саме поєднання вакцин і рішучих заходів громадської охорони здоров'я пропонує нам чіткий шлях повернення до нормального життя», – заявив очільник підрозділу ВООЗ в Європі.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, останнім часом фіксують прискорення темпом поширення вірусу.

Раніше ВООЗ назвала причину спалаху коронавірусу в Індії.