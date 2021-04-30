Коронавірус відступає? У Києві за добу менш як 900 нових хворих

Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 24 людини

За минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей. Це на 72 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 28 квітня було 940 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 195498 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 123977 осіб (за добу 29 квітня – 1146),

померли 4591 особа (за добу 24).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 118553 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 415 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 341 особу.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 99540 осіб (за добу 29 квітня – 1262),

померли 2360 людей (за добу 18).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2069537 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 квітня зафіксовано 10072 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 29 квітня у Києві зроблено 8362 щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 5743 вакцинації.

Нагадаємо, за добу 28 квітня в Києві виявили 940 хворих на коронавірус, померли 30 осіб

28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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