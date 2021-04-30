Коронавірус відступає? У Києві за добу менш як 900 нових хворих
Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 24 людини
За минулу добу, 29 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 868 людей. Це на 72 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 28 квітня було 940 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 195498 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 123977 осіб (за добу 29 квітня – 1146),
- померли 4591 особа (за добу 24).
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 118553 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 415 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 341 особу.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 99540 осіб (за добу 29 квітня – 1262),
- померли 2360 людей (за добу 18).
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2069537 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 квітня зафіксовано 10072 хворих на коронавірус.
Як повідомив Степанов, 29 квітня у Києві зроблено 8362 щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 5743 вакцинації.
Нагадаємо, за добу 28 квітня в Києві виявили 940 хворих на коронавірус, померли 30 осіб
28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.
При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.