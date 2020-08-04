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    Covid-19 виявили ще у 16 військових Збройних сил

    • Розсилка
    Covid-19 виявили ще у 16 військових Збройних сил

    Загалом в армії хворіє 221 особа

    У Збройних силах України за останню добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на Covid-19, всього хворіє 221 особа. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10:00 04 серпня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 221 особа. Всього за час пандемії одужало – 640 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції перебуває 495 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 164 особи. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 1 особа, стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 15 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    Станом на 4 серпня в Україні коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли. 

    За минулу добу в Україні найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Києві.

     

    ЗСУ медицина армія лікарня хвороби коронавірус
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