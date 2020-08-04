Пандемія коронавірусу: українці вважають себе безсмертними термінаторами
«Здоровий мужик 42 років, з грошима і великими планами на життя, згорів від коронавірусу за 4 дні»
Мовою оригіналу
Впервые за многие месяцы лечу в самолете.
На лице маска.
В кармане антисептик.
Не потому что боюсь или паника - такие правила. Делай, что должен и будь что будет.
Но вокруг тотальная профанация.
Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица.
У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.
Но так чтоб закрывали рот и нос - практически ни у кого.
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Всього73158
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Одужали39876
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Хворіють31544
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Померли1738
Они.
Шли по Аэропорту в масках.
Проходили паспортный контроль в масках.
Стояли в очередях на расстоянии 1.5 метра друг от друга в масках.
Зато.
200 человек зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции - дружно маски сняли.
Ибо.
Бессмертные.
Включили аудиозапись:
- МАУ просит во время всего полета держать маску надетой на лицо.
Рекция людей ноль.
Реакция экипажа тоже ноль.
Всем пофиг.
Инстинкт самосохранения отсутсвует.
Честно.
Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распи*дяйство и по*уизм в крови.
Идет рост.
Койки заполняются.
Мы 8-е в Европе по количеству заболевших.
Мы 15-е в Европе по летальности от короны.
Мой знакомый.
Внешне здоровый мужик 42 лет, с деньгами и большими планами на жизнь, сгорел от коронавируса за 4 дня.
Госпитализация.
Реанимация.
ИВЛ.
ЭКМО.
ИВЛ.
Все...
Да-да.
Конечно от онкологии и сердца умирает больше. И летальность в 2019 была выше. Но эти аргументы работают пока оно не касается лично вас и ваших близких.
Поверьте, умереть от коронавируса в 42 он точно не собирался.
А вы и дальше ведите себя как стая тупых и диких обезьян.
Джерело: блог Олексія Давиденка