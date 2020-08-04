Пандемія коронавірусу: українці вважають себе безсмертними термінаторами

«Здоровий мужик 42 років, з грошима і великими планами на життя, згорів від коронавірусу за 4 дні»

Мовою оригіналу

Впервые за многие месяцы лечу в самолете.

На лице маска.

В кармане антисептик.

Не потому что боюсь или паника - такие правила. Делай, что должен и будь что будет.

Но вокруг тотальная профанация.

Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица.

У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.

Но так чтоб закрывали рот и нос - практически ни у кого.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

Копіювати код для вставки

Они.

Шли по Аэропорту в масках.

Проходили паспортный контроль в масках.

Стояли в очередях на расстоянии 1.5 метра друг от друга в масках.

Зато.

200 человек зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции - дружно маски сняли.

Ибо.

Бессмертные.

Включили аудиозапись:

- МАУ просит во время всего полета держать маску надетой на лицо.

Рекция людей ноль.

Реакция экипажа тоже ноль.

Всем пофиг.

Инстинкт самосохранения отсутсвует.

Честно.

Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распи*дяйство и по*уизм в крови.

Идет рост.

Койки заполняются.

Мы 8-е в Европе по количеству заболевших.

Мы 15-е в Европе по летальности от короны.

Мой знакомый.

Внешне здоровый мужик 42 лет, с деньгами и большими планами на жизнь, сгорел от коронавируса за 4 дня.

Госпитализация.

Реанимация.

ИВЛ.

ЭКМО.

ИВЛ.

Все...

Да-да.

Конечно от онкологии и сердца умирает больше. И летальность в 2019 была выше. Но эти аргументы работают пока оно не касается лично вас и ваших близких.

Поверьте, умереть от коронавируса в 42 он точно не собирался.

А вы и дальше ведите себя как стая тупых и диких обезьян.