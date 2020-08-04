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    Думки вголос

    Пандемія коронавірусу: українці вважають себе безсмертними термінаторами

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Пандемія коронавірусу: українці вважають себе безсмертними термінаторами

    «Здоровий мужик 42 років, з грошима і великими планами на життя, згорів від коронавірусу за 4 дні»

    Мовою оригіналу

    Впервые за многие месяцы лечу в самолете.

    На лице маска.
    В кармане антисептик.

    Не потому что боюсь или паника - такие правила. Делай, что должен и будь что будет.

    Но вокруг тотальная профанация.

    Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица.

    У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.

    Но так чтоб закрывали рот и нос - практически ни у кого.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    Они.
    Шли по Аэропорту в масках.
    Проходили паспортный контроль в масках.
    Стояли в очередях на расстоянии 1.5 метра друг от друга в масках.

    Зато.
    200 человек зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции - дружно маски сняли.

    Ибо.
    Бессмертные.

    Включили аудиозапись:
    - МАУ просит во время всего полета держать маску надетой на лицо.

    Рекция людей ноль.
    Реакция экипажа тоже ноль.

    Всем пофиг.
    Инстинкт самосохранения отсутсвует.

    Честно.
    Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распи*дяйство и по*уизм в крови.

    Идет рост.
    Койки заполняются.

    Мы 8-е в Европе по количеству заболевших.
    Мы 15-е в Европе по летальности от короны.

    Мой знакомый.
    Внешне здоровый мужик 42 лет, с деньгами и большими планами на жизнь, сгорел от коронавируса за 4 дня.

    Госпитализация.
    Реанимация.
    ИВЛ.
    ЭКМО.
    ИВЛ.
    Все...

    Да-да.
    Конечно от онкологии и сердца умирает больше. И летальность в 2019 была выше. Но эти аргументы работают пока оно не касается лично вас и ваших близких.

    Поверьте, умереть от коронавируса в 42 он точно не собирался.

    А вы и дальше ведите себя как стая тупых и диких обезьян.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    літак українці МАУ коронавірус
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