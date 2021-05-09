Covid в Японії – більше 7 тисяч людей заразилися за добу вперше з січня
Добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії
За добу померли 85 осіб, інфікованих вірусом.
Найбільше випадків зареєстрували в Токіо – 1 121. На другому місці Осака з 1021 зараженим, а на третьому префектура Канагава – 303.
Зазначено також, що добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії.
За час пандемії в Японії виявили понад 635 тисяч випадків хвороби і 10,8 тисячі смертей, пишуть місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення Ігор в умовах пандемії.
До слова, Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).
Нагадаємо, за останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.