Covid в Японії – більше 7 тисяч людей заразилися за добу вперше з січня

В Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків Covid

В Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків Covid

Добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії

Медичні служби Японії вперше з середини січня діагностували за добу понад семи тисяч випадків коронавірусу Covid-19. Кількість хворих становить 7249. Про це повідомляє телеканал NHK.

За добу померли 85 осіб, інфікованих вірусом.

Найбільше випадків зареєстрували в Токіо – 1 121. На другому місці Осака з 1021 зараженим, а на третьому префектура Канагава – 303.

Зазначено також, що добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії.

За час пандемії в Японії виявили понад 635 тисяч випадків хвороби і 10,8 тисячі смертей, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення Ігор в умовах пандемії.

До слова, Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).

Нагадаємо, за останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.