  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Covid в Японії – більше 7 тисяч людей заразилися за добу вперше з січня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків&nbsp;Covid - Covid в Японії – більше 7 тисяч людей заразилися за добу вперше з січня
    В Японії за добу виявили більше 7 тисяч випадків Covid
    Фото: GettyImages

    Добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії

    Медичні служби Японії вперше з середини січня діагностували за добу понад семи тисяч випадків коронавірусу Covid-19. Кількість хворих становить 7249. Про це повідомляє телеканал NHK.

    За добу померли 85 осіб, інфікованих вірусом.

    Найбільше випадків зареєстрували в Токіо – 1 121. На другому місці Осака з 1021 зараженим, а на третьому префектура Канагава – 303.

    Зазначено також, що добові показники захворюваності виявилися рекордними в 13 з 47 префектур Японії.

    За час пандемії в Японії виявили понад 635 тисяч випадків хвороби і 10,8 тисячі смертей, пишуть місцеві ЗМІ.

    Нагадаємо, онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення Ігор в умовах пандемії.

    До слова, Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).

    Нагадаємо, за останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.

    Теги: ЗМІ хвороби час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies