Cпоживачі Рівненщини заборгували за газопостачання майже 200 млн грн



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Боржникам будуть припиняти газопостачання

Клієнти ТОВ «Рівнегаз збут» станом на 1 жовтня заборгували понад 190 млн грн за спожитий газ. Майже 100% заборгованості - це нарахування, не сплачені побутовими споживачами.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у вересні ТОВ «Рівнегаз збут» направило боржникам 3,3 тисяч повідомлень на відключення газопостачання та попереджень про заборгованість за спожитий природний газ.

З початку року до суду подано понад 196 позовів про стягнення заборгованості за спожитий газ на загальну суму 2,9 млн грн. Через наявні борги у вересні вимушено припинене постачання газу 96 споживачам, а з початку року – 1104 споживачам.

«Від своєчасної та повної оплати послуг залежить безперебійність та безпека постачання газу в регіоні. З настанням холодів обсяги споживання газу зростають. Відповідно зростуть також нарахування. Питання розрахунків у опалювальний сезон стоїть особливо гостро. Ми намагаємося робити все, аби споживачі своєчасно розраховувалися за спожиті послуги. В іншому разі нам доведеться припиняти газопостачання», - заявив директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник.

ТОВ «Рівнегаз збут» пропонує клієнтам укладати з товариством договір реструктуризації боргу і складати графік його погашення. Для цього споживачі газу можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів за місцем проживання.

До слова, на початок опалювального сезону, завдяки роботі із неплатниками ТОВ «Рівнегаз збут», заборгованість за газ зменшилась на 26%.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

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