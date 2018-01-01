Цукерберг анонсував зміни в новинній стрічці Facebook
- Сьогодні, 13:39
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Цукерберг обіціяє, що користувачі бачитимуть менше публічного контенту
Засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі.
За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.
«Коли ці зміни запрацюють, ви бачитимете менше публічного контенту, як то публікацій від компаній, брендів і ЗМІ. Публічний контент, який ви бачите, буде стандартизований…», – написав Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.
Він очікує, що ці зміни дозволять користувачам використовувати менше часу на Facebook.
«Тепер я хочу бути чесним: від внесення цих змін я сподіваюся, що час, який люди витрачають на Facebook, зменшиться. Але я також очікую, що час, який ви витрачаєте на Facebook, буде більш цінним», – додав Цукерберг.
Джерело: Радіо Свобода