Цукерберг анонсував зміни в новинній стрічці Facebook

Цукерберг обіціяє, що користувачі бачитимуть менше публічного контенту

Засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі. За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше. «Коли ці зміни запрацюють, ви бачитимете менше публічного контенту, як то публікацій від компаній, брендів і ЗМІ. Публічний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засновник Facebook Марк Цукерберг

Цукерберг обіціяє, що користувачі бачитимуть менше публічного контенту

Засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі.

За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.

«Коли ці зміни запрацюють, ви бачитимете менше публічного контенту, як то публікацій від компаній, брендів і ЗМІ. Публічний контент, який ви бачите, буде стандартизований…», – написав Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.

Він очікує, що ці зміни дозволять користувачам використовувати менше часу на Facebook.

«Тепер я хочу бути чесним: від внесення цих змін я сподіваюся, що час, який люди витрачають на Facebook, зменшиться. Але я також очікую, що час, який ви витрачаєте на Facebook, буде більш цінним», – додав Цукерберг.

Джерело: Радіо Свобода