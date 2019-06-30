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    ЦВК має підтвердження про перетин кордону кандидатом від «Слуги народу» Куницьким з паспортом іншої держави

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    Олександр Куницький, харківський блогер, хоче потрапити до Верховної Ради - ЦВК має підтвердження про перетин кордону кандидатом від «Слуги народу» Куницьким з паспортом іншої держави
    Олександр Куницький, харківський блогер, хоче потрапити до Верховної Ради

    Куницький балотується у 169 окрузі Харкова від політичної партії «Слуга народу»

    Центральна виборча комісія отримала від компетентних державних органів документи, які свідчать про факт перетину українського кордону кандидатом у народні депутати від «Слуги народу» в 169 окрузі в Харкові Олександром Куницьким з паспортом громадянина іноземної держави. Така інформація може бути підставою для скасування реєстрації кандидата, заявили в комісії.

    Про це повідомила член ЦВК Ольга Желтова після засідання комісії, пишуть Українські новини.

    «У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України (Олександром Куницьким. – Ред.) державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами, і комісія має їх детально вивчити, оцінити усі обставини і після цього тільки буде надана їм оцінка», – заявила вона.

    Як довго Центральна виборча комісія вивчатиме документи і коли ухвалить рішення щодо участі Олександра Куницького у виборчому процесі – не уточнюється. Натомість у ЦВК наголосили, що тільки-но комісії стануть відомі документальні підстави для втрати права бути обраним народним депутатом, то орган зобов'язаний скасувати реєстрацію кандидата.

    «У ЦВК є абсолютно всі документи, вони зараз розглядуються. Тобто питання зараз у тому, щоб розглянути всі документи», – уточнив радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

    Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується у 169 окрузі Харкова від політичної партії «Слуга народу». Як відомо, раніше позафракційний народний депутат Олександр Денисенко повідомив, що Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону весною 2019 року. Крім того, за даними нардепа, кандидат від «Слуги народу» влітку 2015 року був депортований з території України через порушення прикордонного режиму.

    Раніше повідомлялося, що ЦВК перевіряє інформацію про ізраїльський паспорт кандидата в нардепи від «Слуги народу».

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