ЦВК перевіряє інформацію про ізраїльський паспорт кандидата в нардепи від «Слуги народу»



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Раніше ЗМІ дізналися, що у кандидата в нардепи від «Слуги народу» Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство

У ЦВК є всі «доказові документи» у справі Куницького

Центральна виборча комісія перевіряє інформацію про наявність ізраїльського громадянства у кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.

Про це заявив у Facebook радник глави ЦВК Олександр Остапа.

«Наразі у ЦВК є всі доказові документи. Зараз проходить дослідження. Коли його буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення», - зазначив він.

Щодо того, скільки триватиме перевірка, Остапа відповісти не зміг.

Раніше ЗМІ дізналися, що у кандидата в нардепи від «Слуги народу» Куницького виявилося подвійне громадянство.

Також народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорту Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький п’ять разів був у Росії, і українсько-російський кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю.

Сам Куницький заперечує наявність у нього паспорту Ізраїлю, він називає інформацією про це кампанією з його дискредитації.