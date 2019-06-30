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    Політика

    ЦВК перевіряє інформацію про ізраїльський паспорт кандидата в нардепи від «Слуги народу»

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    Раніше&nbsp;ЗМІ дізналися, що у кандидата в нардепи від &laquo;Слуги народу&raquo; Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство - ЦВК перевіряє інформацію про ізраїльський паспорт кандидата в нардепи від «Слуги народу»
    Раніше ЗМІ дізналися, що у кандидата в нардепи від «Слуги народу» Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство

    У ЦВК є всі «доказові документи» у справі Куницького

    Центральна виборча комісія перевіряє інформацію про наявність ізраїльського громадянства у кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.

    Про це заявив у Facebook радник глави ЦВК Олександр Остапа.

    «Наразі у ЦВК є всі доказові документи. Зараз проходить дослідження. Коли його буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення», - зазначив він.

    Щодо того, скільки триватиме перевірка, Остапа відповісти не зміг.

    Раніше ЗМІ дізналися, що у кандидата в нардепи від «Слуги народу» Куницького виявилося подвійне громадянство.

    Також народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорту Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький п’ять разів був у Росії, і українсько-російський кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю.

    Сам Куницький заперечує наявність у нього паспорту Ізраїлю, він називає інформацією про це кампанією з його дискредитації.

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