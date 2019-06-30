ЦВК перевіряє інформацію про ізраїльський паспорт кандидата в нардепи від «Слуги народу»
У ЦВК є всі «доказові документи» у справі Куницького
Центральна виборча комісія перевіряє інформацію про наявність ізраїльського громадянства у кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.
Про це заявив у Facebook радник глави ЦВК Олександр Остапа.
«Наразі у ЦВК є всі доказові документи. Зараз проходить дослідження. Коли його буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення», - зазначив він.
Щодо того, скільки триватиме перевірка, Остапа відповісти не зміг.
Раніше ЗМІ дізналися, що у кандидата в нардепи від «Слуги народу» Куницького виявилося подвійне громадянство.
Також народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорту Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький п’ять разів був у Росії, і українсько-російський кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю.
Сам Куницький заперечує наявність у нього паспорту Ізраїлю, він називає інформацією про це кампанією з його дискредитації.