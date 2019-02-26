ЦВК Молдови підрахував 100% голосів: у новий парламент пройшли чотири партії



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У парламентських виборах 24 лютого взяли участь понад 1,45 млн громадян Молдови, явка становила близько 50% Фото з відкритих джерел

У результаті голосування по національному округу ПСРМ набрала 31,15% голосів, блок ACUM - 26,84%, ДПМ - 23,62%, а партія «Шор» - 8,32% голосів

Центральна виборча комісія Молдови оголосила результати парламентських виборів 24 лютого після обробки 100% бюлетенів. Після того, як вибори визнають такими, що відбулися, парламент сформують чотири формування: Партія соціалістів (ПСРМ), блок ACUM, Демократична партія (ДПМ) і партія «Шор», передає NewsMaker.

Після підрахунку 100% голосів ЦВК країни повідомила, що у результаті голосування по національному округу ПСРМ набрала 31,15% голосів, блок ACUM - 26,84%, ДПМ - 23,62%, а партія «Шор» - 8,32% голосів. Решта партій набрали менше 4% голосів виборців при виборчому порозі 6%.

За підрахунками політологів, з урахуванням одномандатників, соціалісти повинні отримати 35 місць у парламенті, демократи - 30 місць, представники блоку ACUM - 26 місць, а партії «Шор» - сім місць. Ще на три крісла претендують незалежні депутати.

У парламентських виборах 24 лютого взяли участь понад 1,45 млн громадян Молдови. За даними ЦВК країни, явка становила близько 50%. У виборчих дільницях за кордоном проголосували більше 74 тис. виборців, а у Придністров'ї - 37 тис.

Нагадаємо, референдум у Молдові, який проходив одночасно з виборами, 24 лютого, визнаний таким, що відбувся, оголошені перші результати. Остаточні результати референдуму ЦВК передасть до Конституційного суду до 14 березня.

До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.

Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах.

Джерело: УНН