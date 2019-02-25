Митники не дали вивезти з України монету вартістю 1,2 млн грн



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Срібна монета номіналом «1 карбованець» 1796 року Фото: ДФС

Старовинну монету хотів вивезти з України громадянин Молдови

Одеські митники завадили вивезенню з України старовинної монети вартістю понад 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

1 карбованець сріблом, датований 1796 роком, намагався із приховуванням від митного контролю вивезти з України громадянин Молдови. З Одеси до Кишинева він слідував автомобілем через пункт пропуску «Паланка».

Під час спільного митно-прикордонного контролю серед особистих речей у косметичці в поліетиленовому пакеті було виявлено значну кількість монет розсипом. Під час більш детального огляду з'ясувалося, що це монети радянських часів, які не мають культурної чи історичної цінності.

Але серед них митники знайшли срібну монету номіналом «1 карбованець» 1796 року в хорошому стані. Це так званий 1 рубль (карбованець) Павла I із пробного тиражу. Маса монети - 24 г, діаметр - 39 мм.

Як стверджують експерти, історія виникнення першого срібного карбованця за часів імператора Павла I почалася в листопаді 1796 року, коли на Санкт-Петербурзькому монетному дворі був виготовлений штемпель для срібного рубля. Але дизайн монети, представленої пробним тиражем, не сподобався імператору. Тому наприкінці 1796 року в обіг було випущено 1 срібний карбованець, карбований зовсім з іншого штемпеля.

Саме незначний тираж серйозно збільшує цінність виявленої одеськими митниками монети, яка на нумізматичному ринку має ціну приблизно в 45 тисяч доларів.

За фактом незаконного переміщення культурних цінностей із приховуванням від митного контролю стосовно громадянина Молдови складено протокол про порушення митних правил.

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