ЦВК оголосила попередження майже 700 кандидатам у нардепи



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Майже 700 кандидатів у нардепи отримали попередження від ЦВК

Оголошено попередження і політичній партії «Сила людей»

За порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 684 кандидатів у народні депутати України отримали від Центральної виборчої комісій попередження.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 684 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Також оголошено попередження за порушення терміну відкриття рахунків виборчого фонду політичної партії «Сила людей».

Сьогодні, 19 липня, в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

Нагадаємо, протягом передвиборчої кампанії до Верховної Ради вже відкрито 273 кримінальні провадження, повʼязані з виборами.