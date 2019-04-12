ЦВК погодила заміну довірених осіб Зеленського і Порошенка



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ЦВК внесла зміни до складу окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію довірених осіб кандидатів на посаду президента України Володимира Зеленського і Петра Порошенка на другий тур виборів 2019 та зареєструвала замість них інших.

Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Центрвиборчкому.

«Комісія скасувала реєстрацію довірених осіб кандидата на пост президента України Зеленського В.О. на чергових виборах президента України у територіальних виборчих округах № 51 та № 52 і зареєструвала замість них інших. Також скасовано реєстрацію довіреної особи кандидата на пост президента України Порошенка П.О. у ТВО № 50 та зареєстровано замість неї іншу» , - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Центральна виборча комісія внесла зміни до складу дільничних виборчих комісій з виборів президента України спеціальних виборчих дільниць, утворених у винятковому випадку на території військових частин (формувань) на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року відповідно до постанови ЦВК від 14 березня 2019 року № 554.

Також комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України, сформованого постановою ЦВК від 10 квітня 2019 року № 773.