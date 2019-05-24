  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у парламент

    • Розсилка
    Кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тис. 730 гривень - ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у парламент
    Кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тис. 730 гривень

    Партія, яка висуває виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, має внести 4 млн 173 тис. гривень

    Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

    Повідомляється, що партія, яка висуває виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, має внести 4 млн 173 тис. гривень.

    Читайте також

    Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тис. 730 гривень.

    Нагадаємо, сьогодні в Касаційний адміністративний суд надійшла заява про визнання протизаконними дії президента України Володимира Зеленського щодо підпису указу від 21 травня «Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів» в частині призначення позачергової виборів у ВР.

    Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

    Як відомо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

    Вчора, 22 травня, Рада відмовилася включати до порядку денного законопроекти Зеленського про вибори і публічних закупівель.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада суд вибори депутати Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ