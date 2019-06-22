ЦВК зареєструвала ще 305 кандидатів-мажоритарників



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Зокрема, Комісія зареєструвала 77 кандидатів, висунутих партіями

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 22 червня, зареєструвала 305 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в мажоритарному окрузі.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Комісія зареєструвала 228 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.

Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 305 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 228, висунутих політичними партіями – 77.

А саме:

1 – висунутого політичною партією Конгрес Українських Націоналістів;

7 – висунутих політичною партією «Громадянський рух «Хвиля»;

23 – висунутих політичною партією Всеукраїнське обʼєднання «Свобода»;

27 – висунутих політичною партією «Голос»;

4 – висунутих політичною партією «Громадянська позиція»;

15 – висунутих політичною партією «Обʼєднання Самопоміч».

Відтак, всього станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.

Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Відтак, всього станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.