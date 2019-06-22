ЦВК зареєструвала ще 305 кандидатів-мажоритарників
Зокрема, Комісія зареєструвала 77 кандидатів, висунутих партіями
Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 22 червня, зареєструвала 305 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в мажоритарному окрузі.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.
Комісія зареєструвала 228 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.
Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 305 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 228, висунутих політичними партіями – 77.
А саме:
1 – висунутого політичною партією Конгрес Українських Націоналістів;
7 – висунутих політичною партією «Громадянський рух «Хвиля»;
23 – висунутих політичною партією Всеукраїнське обʼєднання «Свобода»;
27 – висунутих політичною партією «Голос»;
4 – висунутих політичною партією «Громадянська позиція»;
15 – висунутих політичною партією «Обʼєднання Самопоміч».
Відтак, всього станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.
Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».