  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК зареєструвала ще 305 кандидатів-мажоритарників

    • Розсилка
    ЦВК зареєструвала ще 305 кандидатів-мажоритарників

    Зокрема, Комісія зареєструвала 77 кандидатів, висунутих партіями

    Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 22 червня, зареєструвала 305 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в мажоритарному окрузі.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

    Комісія зареєструвала 228 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України. 

    Також Комісія зареєструвала 77 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

    Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 305 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 228, висунутих політичними партіями – 77. 

    А саме:

    1 – висунутого політичною партією Конгрес Українських Націоналістів;

    7 – висунутих політичною партією «Громадянський рух «Хвиля»;

    23 – висунутих політичною партією Всеукраїнське обʼєднання «Свобода»;

    27 – висунутих політичною партією «Голос»;

    4 – висунутих політичною партією «Громадянська позиція»;

    15 – висунутих політичною партією «Обʼєднання Самопоміч».

    Відтак, всього станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.

    Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

    Читайте також:  Мажоритарка-2019. Хто псує життя одіозним Третьякову та Микитасю
    Відтак, всього станом на 22 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 380 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 155, висунутих політичними партіями – 225.
    ЦВК суд вибори Самопоміч депутати партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ