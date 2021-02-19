«Далі буде цікавіше»: РНБО обіцяє розкрити офшорні операції політиків

Ні один офшор не приховає жодну транзакцію, наголосив секретар РНБО

Секретар РНБО зазначив, що на наступних засідання РНБО буде більше рішень і вони будуть «цікавішими»

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв публічно розповісти про діяльність деяких політиків, яка буде містити деталі офшорних операцій.

Про це Данілов заявив в ефірі токшоу «Свобода Слова Савіка Шустера».

«В сучасному світі нічого приховати неможливо. Ні один офшор не приховає жодну транзакцію. Ми вісім місяців працюємо. І повірте мені, найближчим часом суспільство буде дуже здивований інформацією, яку ми публічно розповімо населенню»,– сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на наступних засідання РНБО буде більше рішень і вони будуть «цікавішими», зокрема, майбутні рішення стосуватимуться нардепів.

«На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які не працювали ніде, але мають величезні статки, все це будуть повертати», – наголосив він.

Данілов додав, що окремим питанням засідань РНБО буде ситуація довкола українських державних надр.

«І те що стосується українських надр. Окрема взагалі ситуація, коли забрали все, що могли забрати, коли не сплачують жодної копійки і волають, що переживають за народ. Не треба. Закінчилися ці часи», – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.