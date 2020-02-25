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    Данілов розповів, коли Україна дасть воду в Крим

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    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав умову подачі води до окупованого Криму - Данілов розповів, коли Україна дасть воду в Крим
    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав умову подачі води до окупованого Криму

    Секретар РНБО заявив, що наразі є кілька кейсів щодо деокупації Криму, проте поки озвучити їх він не може

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Україна не може постачати воду в анексований Крим.

     «Більш того, з політичного погляду, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна», – зазначив в інтерв’ю «Ліга» Данілов.

    Також Данілов додав, що наразі є кілька кейсів щодо деокупації Криму, проте поки озвучити їх він не може.

    Як повідомлялось, через низький рівень наповнення кримських водосховищ у приватні і багатоквартирні будинки Сімферополя воду подають за графіком. Гарячою водою жителі Сімферополя можуть користуватися тільки у вихідні, холодною - щодня, але тільки вранці та ввечері. Графік почав діяти 10 лютого.

    Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим. 

    До окупації Криму Росією близько 85% води півострів отримував з Дніпра по Північно-Кримському каналу, тож раніше масштабних обмежень водопостачання в Криму не запроваджували.

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

    У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

    Згодом голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

    Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова.

    Крим РНБО вода Україна окуповані території водопостачання Олексій Данілов
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