Данілов розповів, коли Україна дасть воду в Крим



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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав умову подачі води до окупованого Криму

Секретар РНБО заявив, що наразі є кілька кейсів щодо деокупації Криму, проте поки озвучити їх він не може

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Україна не може постачати воду в анексований Крим.

«Більш того, з політичного погляду, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна», – зазначив в інтерв’ю «Ліга» Данілов.

Також Данілов додав, що наразі є кілька кейсів щодо деокупації Криму, проте поки озвучити їх він не може.

Як повідомлялось, через низький рівень наповнення кримських водосховищ у приватні і багатоквартирні будинки Сімферополя воду подають за графіком. Гарячою водою жителі Сімферополя можуть користуватися тільки у вихідні, холодною - щодня, але тільки вранці та ввечері. Графік почав діяти 10 лютого.

Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим.

До окупації Криму Росією близько 85% води півострів отримував з Дніпра по Північно-Кримському каналу, тож раніше масштабних обмежень водопостачання в Криму не запроваджували.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Згодом голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова.