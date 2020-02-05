У Зеленського божаться, що Україна не пустить воду в Крим до деокупації



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11-12 лютого комітет Верховної Ради з прав людини відвідає дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу

«Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації», - запевняє постпред президента в Криму

Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим «ізиту комісії з Києва», відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Кориневич повідомив, що 11-12 лютого відбудеться виїзне засідання комітету Верховної Ради України з прав людини у Херсонській області з метою ознайомлення з питаннями, пов‘язаними з тимчасово окупованими територіями АР Крим та Севастополя.

Комісія планує відвідати КПВВ «Каланчак» і дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки вона знаходиться в безпосередній близькості до КПВВ.

«Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання Комітету ніяк не пов‘язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим», - наголосив Кориневич

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.