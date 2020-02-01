У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим



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Водний канал у Криму

Росія вітає подібні ініціативи Києва

«Відновлення Києвом подачі води з Дніпра на кримський півострів стало б тестом на політичну зрілість для української влади», – заявив «депутат Держдуми від Криму» Михайло Шеремет у відповідь на ідею українського парламентарія Юрія Арістова продавати воду у Крим, повідомляє РІА Новини.

За словами Шеремета, «офіційних звернень української сторони» поки не було, але «влада півострова» вітає подібні ініціативи Києва. «Ми будемо вітати, якщо українська влада нарешті повернуть обличчя в сторону економіки, а не вирішення своїх нагальних завдань і цілей», – зазначив він.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу. В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

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