У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим
Росія вітає подібні ініціативи Києва
«Відновлення Києвом подачі води з Дніпра на кримський півострів стало б тестом на політичну зрілість для української влади», – заявив «депутат Держдуми від Криму» Михайло Шеремет у відповідь на ідею українського парламентарія Юрія Арістова продавати воду у Крим, повідомляє РІА Новини.
За словами Шеремета, «офіційних звернень української сторони» поки не було, але «влада півострова» вітає подібні ініціативи Києва. «Ми будемо вітати, якщо українська влада нарешті повернуть обличчя в сторону економіки, а не вирішення своїх нагальних завдань і цілей», – зазначив він.
Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.