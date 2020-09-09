Данілов заявив, що РНБО не мало жодної інформації про операцію стосовно «вагнерівців»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар РНЬО Олексій Данілов стурбований витоком секретної інформації в Україні

Секретар РНБО пояснив, хто може знати, чи проводилася така спецоперація

В апараті Ради національної безпеки та оборони не було жодної інформації щодо можливої спецоперації по затриманню бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». РНБО не знає, чи відбувалася подібна ситуація насправді.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Данілов пояснив, хто може знати, чи проводилася така спецоперація.

«Якщо така операція була, то про неї знають тільки ті люди, які безпосередньо мали до неї відношення», - наголосив він.

Водночас Данілов стурбований витоком секретної інформації в Україні.

«Інша справа, що мене дуже дивує, коли починається в ЗМІ з'являтися інформація, яка 100% під грифом таємно. Навіть, якщо ця інформація була, то не потрібно у ЗМІ її розкладати по поличках», - наголосив секретар РНБО.

До слова, петицію з вимогою створення ТСК щодо розслідування справи «вагнерівців» підписують з рекордною швидкістю.

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Водночас президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.