Данилюк пояснив причини відставки з поста секретаря РНБО



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Олександр Данилюк Фото: facebook.com

Він заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів»

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що пішов з поста з власної ініціативи. Про це він розповів у коментарі виданню «Гордон».

За словами Данилюка, він пішов у відставку, не бажаючи брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

«Відхід з посади секретаря РНБО - моя ініціатива. Це було свідоме рішення, засноване на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі», - заявив Данилюк.

За його словами, він пропонував Володимиру Зеленському кілька варіантів, які могли б виправити ситуацію, проте вони з президентом не прийшли до спільної позиції.

«Зараз буду визначатися, чим займатися далі. Надходять пропозиції, як правило, пов'язані з бізнесом. Правда, вони в основному з інших країн, а мені цікаво попрацювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. На даному етапі, мені здається, так буде правильно», - додав Данилюк.

Також колишній секретар РНБО повідомив, що, на його думку, у багатьох людей, які прийшли у владу, недостатній рівень професіоналізму, що стає системною проблемою, яка несе ризик.

«Я сподіваюся, що будуть зроблені висновки і президент проведе коригування. Попри те, що його тягнуть в іншу сторону. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, всі отримають серйозну психологічну травму», - сказав Данилюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Сам Данилюк у соцмережі іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».