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    Суспільство

    Секретар РНБО написав заяву про звільнення

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    Заяву Олександра Данилюка Зеленський розгляне після повернення до Києва - Секретар РНБО написав заяву про звільнення
    Заяву Олександра Данилюка Зеленський розгляне після повернення до Києва

    Данилюк написав заяву про звільнення на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США, - Офіс президента

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту Президента до США.

    Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram.

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    «Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва», - йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомили окремі ЗМІ з посиланням на власні джерела, секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.

    За даними видання, Данилюк може стати послом України у Великій Британії.

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