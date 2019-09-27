Секретар РНБО написав заяву про звільнення
Данилюк написав заяву про звільнення на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США, - Офіс президента
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту Президента до США.
Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram.
«Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва», - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомили окремі ЗМІ з посиланням на власні джерела, секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.
За даними видання, Данилюк може стати послом України у Великій Британії.