Секретар РНБО написав заяву про звільнення



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Заяву Олександра Данилюка Зеленський розгляне після повернення до Києва

Данилюк написав заяву про звільнення на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США, - Офіс президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту Президента до США.

Про це повідомляє Офіс Президента у Telegram.

«Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомили окремі ЗМІ з посиланням на власні джерела, секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.

За даними видання, Данилюк може стати послом України у Великій Британії.