Секретар РНБО іронічно поставився до чуток про відставку
ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.
«Є ще ідеї щодо працевлаштування? - написав Данилюк
Секретар РНБО Олександр Данилюк іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.
Про це він написав у Facebook.
«Є ще ідеї щодо працевлаштування?)», - іронізував Данилюк.
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Як раніше повідомили окремі ЗМІ з посиланням на власні джерела, секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.
За даними видання, Данилюк може стати послом України у Великій Британії.