Секретар РНБО іронічно поставився до чуток про відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.

«Є ще ідеї щодо працевлаштування? - написав Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

Про це він написав у Facebook.

«Є ще ідеї щодо працевлаштування?)», - іронізував Данилюк.

Як раніше повідомили окремі ЗМІ з посиланням на власні джерела, секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.

За даними видання, Данилюк може стати послом України у Великій Британії.