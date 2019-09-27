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    Суспільство

    Секретар РНБО іронічно поставився до чуток про відставку

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    ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку. - Секретар РНБО іронічно поставився до чуток про відставку
    ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.

    «Є ще ідеї щодо працевлаштування? - написав Данилюк

    Секретар РНБО Олександр Данилюк іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

    Про це він написав у Facebook.

    «Є ще ідеї щодо працевлаштування?)», - іронізував Данилюк.

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    Як раніше повідомили окремі ЗМІ з посиланням на власні джерела, секретар РНБО Олександр Данилюк нібито подав у відставку.

    За даними видання, Данилюк може стати послом України у Великій Британії.

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