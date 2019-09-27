Зеленський виключив Данилюка із делегації для візиту в США – ЗМІ
Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва, повідомили в Офісі президента
27 вересня голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення
Президент Володимир Зеленський власноруч викреслив прізвище секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США.
Про це 27 вересня повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в Офісі президента.
На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.
Як відомо, у п’ятницю, 27 вересня, голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення.
Із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».
Нагадаємо, 27 вересня в Офіс президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.
Сам Данилюк у соцмережі іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.