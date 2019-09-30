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    На сайті президента з’явився указ про звільнення Данилюка

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    Олександр&nbsp;Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці - На сайті президента з’явився указ про звільнення Данилюка
    Олександр Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці

    В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність

    Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони

    Зеленський підписав відповідний указ.

    «Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у тексті указу №724/2019 на сайті президента.

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    Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці. Зеленський призначив його секретарем РБНО 28 травня 2019 року. В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

    Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

    Сам Данилюк у соцмережі  іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

    Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

    До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».

     

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