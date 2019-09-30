На сайті президента з’явився указ про звільнення Данилюка



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Олександр Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці

В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони

Зеленський підписав відповідний указ.

«Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у тексті указу №724/2019 на сайті президента.

Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці. Зеленський призначив його секретарем РБНО 28 травня 2019 року. В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Сам Данилюк у соцмережі іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

До слова, із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».