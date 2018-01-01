Данилюк розповів, що заважає отримати новий транш від МВФ

«Те, що треба було зробити для отримання наступного траншу, - це досить непрості реформи», - заявив міністр

Для отримання наступного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом Києву необхідно ухвалити низку реформ, які є досить непростими, тож цей процес потребує часу для того, щоб Україна отримала якісне нове законодавство - і щодо Антикорупційного суду, і щодо приватизації. Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк в



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Міністр фінансів України Олександр Данилюк

«Те, що треба було зробити для отримання наступного траншу, - це досить непрості реформи», - заявив міністр

Для отримання наступного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом Києву необхідно ухвалити низку реформ, які є досить непростими, тож цей процес потребує часу для того, щоб Україна отримала якісне нове законодавство - і щодо Антикорупційного суду, і щодо приватизації.

Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Те, що треба було зробити для отримання наступного траншу, - це досить непрості реформи... І саме через це і є певна затримка в часі. Наприклад, те саме створення Антикорупційного суду - це насправді одна з найскладніших змін, і воно має відбутися правильно. І тому, навіть якщо ми трішки часу втратили, головне, щоб ми врешті-решт отримали правильний, незалежний, ефективний Антикорупційний суд», - сказав він.

За його словами, те ж саме стосується й інших вимог.

«Щодо прийняття закону про приватизацію, то від того, яким буде цей закон, залежить, чи буде у нас прозора приватизація, чи не буде. І тому краще в трішки більше часу вкластися, щоб це був якісний законопроект, щоби на його базі відбувалася приватизація, ніж зараз поспішати з прийняттям відповідних законопроектів, щоб потім не було довіри до цього процесу (приватизації - ред.)», - додав Данилюк.

«Ну, але, звичайно, затягувати не можна. Я не говорю, що можемо чекати ще місяць-два-три, треба досить швидко рухатися. Тобто, президент подав закон про створення Антикорупційного суду... Потім, закон про приватизацію - він вже готовий. І решта реформ, вони зараз на стадії, коли їх треба приймати, швидко приймати. І це відкриє наш шлях до наступного траншу (МВФ - ред.)», - заявив голова Мінфіну.

При цьому він зауважив, що питання навіть не у транші МВФ, адже це «питання довіри до реформ, які відбуваються в країні».

«А на МВФ орієнтуються й інші наші партнери. Це і ЄС, і Світовий банк», - додав міністр.

Нагадаємо, 14 грудня виконуючий обов'язки голови Національного банку Яків Смолій заявив, що наступний транш МВФ може надійти в Україну у II кварталі 2018 року.

Національний банк України вважає за доцільне почати переговори про нову програму з МВФ наступного року у зв'язку із завершенням поточної програми.

У МВФ озвучили п’ять умов для надання Україні наступного траншу.

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